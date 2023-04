Jest raport o wykorzystaniu bonu turystycznego. Pomorze na podium!

Polski Bon Turystyczny - jak to działa?

Uprawnione do uzyskania bony były dzieci do ukończenia 18 roku życia. Musiały one także posiadać prawo do świadczenia 500 plus. Bon turystyczny ma wartość 500 zł, a na dziecko niepełnosprawne przysługiwał dodatkowy bon o wartości 500 zł.

Można było nim płacić za noclegi (np. hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, kempingi itp.) lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizacje publiczne.