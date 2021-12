Jest tymczasowa organizacja ruchu na ul. Kartuskiej w Gdańsku! Trwa pierwszy etap prac ZDJĘCIA

Obecnie trwają również prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Nowatorów – odcinka będącego kolejnym etapem rozbudowy ulicy Kartuskiej. Inwestycja zakończy się we wrześniu 2022 r. Z uwagi na prowadzone prace na tym skrzyżowaniu, a te są uzależnione od warunków pogodowych, pomimo odbiorów planowanych do końca grudnia, gdańscy urzędnicy nie prowadzą docelowej organizacji ruchu. Zmiany wprowadzone na ul. Kartuskiej będą obowiązywały do odwołania przez najbliższe tygodnie, tak aby umożliwić prowadzenie robót drogowych na skrzyżowaniu z ul. Nowatorów. W związku z prowadzonymi robotami mogą występować czasowe, niewielkie utrudnienia.

Wykonawcą I etapu prac na ul. Kartuskiej jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma Kruszywo Sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 37 mln złotych