Jest wyrok sądu w sprawie pozwu prezydenta Pawła Adamowicza wobec Telewizji Polskiej

TVP Info zgodnie z wyrokiem ma opublikować następujące przeprosiny: "Telewizja Polska S.A. przeprasza Gminę Miasta Gdańska za naruszenie jej dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia, wiarygodności publicznej i zaufania społecznego, w materiale wideo komentującym powołanie w Gdańsku Rady Imigrantów, wyemitowanym jako materiał wprowadzający do telewizyjnego magazynu „Minęła dwudziesta” w TVP Info z dnia 31 października 2016 r. oraz udostępnionym w tym dniu na fanpage’u TVP Info na Facebooku i Twitterze i na stronie internetowej www.tvp.info. Przyznajemy, że materiał ten przedstawiał działania Gminy Miasta Gdańska w sposób zmanipulowany, za pomocą środków o zabarwieniu ksenofobicznym i rasistowskim w celu naruszenia jej dobrego imienia, a także wywołania w odbiorze społecznym niczym nieuzasadnionego poczucia strachu i braku bezpieczeństwa. Wyrażamy ubolewanie, że ww. materiał nie miał walorów informacyjnych lecz dezinformacyjne oraz, że nie stanowił on rzetelnej relacji prasowej i tym samym sprzeniewierzyliśmy się podstawowym obowiązkom dziennikarskim".

Przeprosiny muszą być odczytane na początku programu "Minęła 20", a także zamieszczone jako główny artykuł na co najmniej 24 godziny na stronie internetowej TVP Info.

Sędzia podkreśliła, że w skład Rady wchodzą ludzie mówiący językiem polskim, nie mający nic wspólnego ze zdjęciami z zamieszek we Francji. Wyrok zapadł w pierwszej instancji.

- Sąd podkreślał, że manipulacja w programie informacyjnym jest zaprzeczeniem dziennikarskiej rzetelności - komentuje na Facebooku mecenas Tomasz Ejtminowicz reprezentujący w sporze miasto. - Wideo godziło w gdańską Radę Imigrantów, w której aktywnie działa społecznie wielu imigrantów z różnych krajów, którzy doskonale odnaleźli się w polskiej rzeczywistości. Tym materiałem pan Kurski celowo zrobił z nich i wszystkich innych imigrantów potworów. Sąd - stwierdził, że "zestawienie ich z obrazami agresji stanowiło celową manipulację" oraz, że "w sytuacji pojawiających się ataków na imigrantów w Polsce takie materiały są niedopuszczalne". Nie ulega też dla mnie wątpliwości, że to wideo dołożyło kamyk do nagonki na Śp. Prezydenta Adamowicza. A przecież – trawestując uzasadnienie wyroku - rolą telewizji publicznej jest kształtowanie cywilizowanej wyważonej debaty, a nie nawoływanie do nienawiści, gdyż – jak wskazał Sąd – takie obowiązki wynikają z (sic) przyznanej TVP koncesji telewizyjnej - dodaje prawnik.