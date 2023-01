Jest zgoda na rozbudowę węzła Gdańsk Południe. "Zaczynamy inwestycję drogową, która ma kluczowe znaczenie"

Ze względu na swoją złożoność projekt ten został wyodrębniony od pozostałej części OMT. Z tego względu potrzebne było zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na wykonanie tego odcinka.

W piątek (27.01) wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał ZRID, który umożliwi rozpoczęcie prac w miejscu łączącym Obwodnicę Metropolitalną Trójmiasta oraz istniejące drogi S6 (Obwodnica Trójmiasta) i S7 (Południowa Obwodnica Gdańska). W konferencji wzięli udział także Waldemar Chejmanowski, zastępca dyrektora oddziału GDDKiA w Gdańsku oraz Jerzy Barzowski, radny sejmiku województwa pomorskiego.

- Dzisiaj podpisałem i przekazałem inwestorowi pozwolenie na realizację inwestycji związanej budową węzła w Straszynie. Jest ona w centrum tej naszej sieci pomorskich dróg ekspresowych, ponieważ w tym miejscu będzie łączył się ruch Obwodnicy Metropolitalnej, Obwodnicy Trójmiasta i Obwodnicy Gdańska, gdzie przepustowość jest na granicy możliwej do wykorzystania - mówił wojewoda pomorski Dariusz Drelich. - Ten węzeł jest szczególnie ważny. Tam łączy się też trasa S6 z południa Polski i A1. Jest to więc kluczowy węzeł i dzisiaj zaczynamy inwestycję drogową, która ma kluczowe znaczenie dla sieci dróg ekspresowych, krajowych na Pomorzu. Jest też kluczowa dla rozwoju portów, które bez możliwości przeprowadzenia wszystkich towarów zarówno drogą kolejową, jak i drogami ekspresowymi, byłoby to wąskie gardło dla naszego rozwoju i możliwości rozładunkowych portu - dodał.