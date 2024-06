Jeździł kradzionym motocyklem po gdańskich drogach. Wpadł podczas kontroli

Byli w pracy, ale też pod wpływem

39-latek z Pruszcza Gdańskiego przyznał, że jest to amfetamina i marihuana . W portfelu kierowcy mundurowi znaleźli zawiniątko aluminiowe z suszem roślinnym. W związku z podejrzeniem, że kierujący może być też pod wpływem narkotyków, w szpitalu została mu pobrana krew do dalszych badań.

W środę o godzinie 8:30 na ul. Trakt św. Wojciecha policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli samochód dostawczy marki Volkswagen Crafter. Po wylegitymowaniu 39-letniego kierowcy z powiatu gdańskiego i 39-letniego pasażera z Pruszcza Gdańskiego wyszło na jaw, że mężczyźni są w pracy i przewożą narzędzia oraz elementy płotu. W trakcie kontroli obaj mężczyźni byli nerwowi . Funkcjonariusze przeszukali plecak pasażera, a w nim znaleźli metalowe pudełko z białym proszkiem oraz plastikowy podajnik z suszem roślinnym.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu , a samochód, którym się poruszali, został odholowany.

Jeździł kradzionym motocyklem

Nie minęła godzina, a kolejny patrol drogówki zatrzymał do kontroli 29-letniego kierowcę motocykla marki Yamaha. Sytuacja miała miejsce na al. Zwycięstwa o godzinie 9:15. Po sprawdzeniu danych gdańszczanina okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany i ma do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze roku i trzech miesięcy za przestępstwo kradzieży z włamaniem. Oprócz tego od mężczyzny mundurowi wyczuli zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad 0,4 promila.

To jednak nie koniec kłopotów mężczyzny. Okazało się, że nie ma uprawnień do kierowania. W trakcie sprawdzania pojazdu, wyszło na jaw, że motocykl był kradziony. Jednoślad miał tablice rejestracyjną należącą do innego pojazdu. Mężczyzna został zatrzymany, a odzyskany motocykl przekazano właścicielowi.