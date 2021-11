Jezioro Otomińskie zachwyca o każdej porze roku. Jesienią warto wybrać się tam na spacer! Zdjęcia

To właśnie wspominanymi szlakami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) możemy dojść do m.in. Sulmina, Żukowa, Kartuz, Bąkowa, Pruszcza Gdańskiego czy nawet i Sierakowic, wszystko to w "pięknych okolicznościach" lasów i pobliskich jezior.

Jezioro Otomińskie? Poleca się na spacer bądź wyprawę rowerową każdemu!