Język polski dla Ukraińców - kurs języka polskiego dla uchodźców w Trójmieście Maja Czech

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji. Mimo tego, że Polacy wciąż prowadzą zbiórki darów i środków finansowych na rzecz pomocy uchodźcom wojennych, to nie wystarczy do odzyskania pełnej niezależności. Pierwszym krokiem do jej uzyskania jest zdolność nieskrępowanego komunikowania się.