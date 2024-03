Joanna Sobańska wygrywa proces w trybie wyborczym z Łukaszem Hamadykiem. Postanowienie jest nieprawomocne

Łukasz Hamadyk przegrywa w sądzie

Joanna Sobańska wygrywa w sądzie z Hamadykiem

Sąd nie podzielił argumentacji kandydata Wspólnej Gdańskiej Drogi 2050 i w piątek m.in. zakazał Łukaszowi Hamadykowi rozpowszechniania nieprawdziwej informacji w ulotce wyborczej, że jest on członkiem PAL, a także nakazał sprostowanie informacji poprzez umieszczenie na portalu Facebook oświadczenia o następującej treści: "Łukasz Hamadyk, kandydat na radnego w wyborach do Rady Miasta Gdańska w okręgu nr 1 oświadcza, że rozpowszechnione przez niego informacje o jego członkostwie w stowarzyszeniu Pomorska Akcja Lokatorska są nieprawdziwe" i utrzymywanie wspomnianego postu do dnia wyborów samorządowych, czyli do 7 kwietnia br.