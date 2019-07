Joga w Trójmieście. Dokąd wybrać się na zajęcia? Gdzie bezpłatnie poćwiczymy jogę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? LISTA MIEJSC

zobacz galerię (6 zdjęć) Joga nad morzem ze Strefą Yogi „Zapraszamy na praktykę jogi - w każdą sobotę o 9:00 przy dobrej pogodzie. Jeśli danego dnia będzie padać, bądź temperatura wyniesie poniżej 15 st. C - wówczas spotykamy się tradycyjnie w studio Strefa Yogi Korczaka 9, Gdynia). Spotykamy się na trawie na wzniesieniu po prawej stronie od mola (patrząc na molo, idziesz delikatnie chodnikiem pod górkę, mijasz plac zabaw dla dzieci i znajdziesz nas na niewielkiej polance). Udział: 30 zł (gotówka) lub na karnet Strefy Yogi.” Więcej LINK DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU pexels zobacz galerię (6 zdjęć)

Joga w Trójmieście. Joga to zajęcia, które rozluźniają ciało, wzmacniają mięśnie i kręgosłup. Joga jest propozycją dla osoby w każdym wieku i nie wymaga specjalnego przygotowania. Jedyne, co trzeba mieć to wygodny strój i otwarty umysł. Szczególnie teraz mocno zachęcamy do skorzystania z jednej z podanych poniżej trójmiejskich sesji jogi w plenerze, tym bardziej, że część z nich jest darmowa! Warunek na nie jest jeden - trzeba zabrać ze sobą własną matę! PS: Spokojnie, nie musisz być specjalistą! Większość z tych kursów zaprasza początkujących i amatorów.