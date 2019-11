Johnny Depp zagra na Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty. Będzie ostro i głośno

Hollywood Vampires to obecnie jedna z najsłynniejszych supergrup tej dekady. Zespół powstał cztery lata temu i z miejsca stał się muzyczną sensacją. Głównie za przyczyną udziału w tym projekcie Johnny’ego Deppa.

Nazwa formacji nawiązuje do mocno rozrywkowego artystycznego towarzystwa z lat 70. XX wieku, którego „opiekunem” był Alice Cooper. W tym gronie przewijały sie takie sławy, jak John Lennon i Ringo Starr z The Beatles, Keith Moon z The Who, Marc Bolan z T.Rex, czy Keith Emerson z Emerson, Lake and Palmer.