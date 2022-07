Joseph Ceesay przechodzi definitywnie z Lechii Gdańsk do Malmoe FF. Ile klub z Gdańska zarobi na transferze?

Lechia Gdańsk w letnim oknie transferowym nie pozyskała żadnego piłkarza. Za to się osłabiła, bowiem drużynę opuścił Joseph Ceesay, który ze skrzydłowego był przekwalifikowany przez trenera Tomasza Kaczmarka na prawego obrońcę.

Ceesay przenosi się do Malmoe FF na zasadzie transferu definitywnego. Co ciekawe, nie tak dawno Hapoel Beer Szewa oferował 750 tysięcy euro za Łukasza Zwolińskiego i ta oferta została przez Lechią odrzucona. Lechia za Ceesaya, któremu za rok kończył się kontrakt w Gdańsku, ma dostać 300 tysięcy euro. Biało-zieloni i tak mieli duże problemy na prawej obronie, to teraz jeszcze się zwiększą. Ceesay w poprzednim sezonie zaliczył cztery asysty w 21 meczach. Kto może go zastąpić? Przede wszystkim David Stec, dla którego jest to nominalna pozycja. Na prawej obronie próbowani też byli Filip Koperski i Tomasz Neugebauer. Nie zmienia to faktu, że to duże osłabienie Lechii.