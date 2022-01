Jury konkursu EU Mies Award 2022 ogłosiło tzw. krótką listę. Są dwie polskie realizacje, architektoniczny Oskar (jeszcze) nie dla Gdańska

W tym roku powód do kibicowania zespołom, których projekty (25, rekordowa liczba!) zostały zgłoszone po krajowych preselekcjach do konkursu, był wyjątkowy. Na tej liście znalazł się projekt zrealizowany w Gdańsku - osiedle Riverview nad Motławą, które dla firmy Vastint zaprojektowała pracowania APA Wojciechowski.

Konkurencja była ogromna, bowiem we wszystkich kategoriach nominowane zostały 532 realizacje. Na tzw. krótkiej liście (to z niej w lutym br. jury wybierze finałową piątkę) znalazło się 40 zrealizowanych w 18 krajach projektów. O tym, gdzie warto pojechać, by obejrzeć to, co się dzieje najciekawszego w europejskiej architekturze, świadczy krótka statystyka: z 40 obiektów aż 15 znajduje się w trzech krajach (sprawiedliwie, po 5) - we Francji, Hiszpanii i - uwaga - w Austrii, a cztery kolejne - w Niemczech. Wśród miast, z których zgłoszono do tegorocznej edycji realizacje, konkurencji nie ma Barcelona: na krótkiej liście znalazły się aż 4 obiekty z tego miasta (po 2 - z Londynu, Berlina i Wiednia).