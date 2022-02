Justyna Plutowska: Zawsze chętnie sięgałam po rytmy flamenco czy też tango. Najwięcej nauczyłam się podczas treningów w Montrealu

Rozpoczęła pani jazdę na łyżwach, mając zaledwie trzy lata. Pani pierwszym trenerem był pani ojciec. Od początku była pani skazana na łyżwiarstwo figurowe?

Wiadomo, że jako małe dziecko nie miałam raczej możliwości wyboru czy też swojego zdania odnośnie tego, co pragnę robić w życiu, ale patrząc na to dzisiaj, mogę podziękować rodzicom, że wybrali dla mnie taką, a nie inną drogę. Mając za sobą 27 lat na lodzie, jestem im wdzięczna za każdy dzień. Za zaszczepioną we mnie miłość do tego sportu i za życiową lekcję, którą przeżyłam dzięki łyżwiarstwu.

Jak wspomina pani swój udział w rewii Art on Ice?

Było to wspaniałe doświadczenie. Dwugodzinne, przepiękne show na lodzie, tournee po Szwajcarii, wysokiej klasy artyści, m.in. tancerze, łyżwiarze, akrobaci i piosenkarze razem wzięci. Występy do muzyki na żywo. Show zdecydowanie zaliczane do jednego z bardziej prestiżowych na całym świecie. Był to dla nas zaszczyt, że mieliśmy okazję brać w nim udział.