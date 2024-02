Jutro rolnicy zablokują na Pomorzu trasę S7. Będą utrudnienia, policja przygotowała objazdy

Ruch z Warszawy w kierunku Gdańska zostanie przekierowany z S7 węzłem Elbląg Zachód na drogę powiatową Kazimierzowo - Kępki – Stobna – Nowinki – Marzęcino – Powalina- Starocin – ulicami Warszawską, Tczewską w Nowym Dworze Gdańskim do węzła Żuławy Wschód.

Trzeba podkreślić, że trasa objazdów przebiega drogami lokalnymi, wąskimi, z licznymi ograniczeniami prędkości.

- Apelujemy do kierowców i podróżnych o cierpliwość i stosowanie się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, którzy będą kierowali na objazdy. Zachęcamy do monitorowania komunikatów policyjnych oraz lokalnych mediów, aby być na bieżąco z sytuacją. Ponadto do szukania alternatywnych tras oraz unikanie podróży, gdy nie jest to konieczne. Dzięki temu można będzie uniknąć ewentualnych utrudnień - informuje Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim.