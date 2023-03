Już czas na rowerową przygodę! Przygotowanie roweru do sezonu - krok po kroku

Są kolarze, którzy nigdy nie chowają swojego sprzętu i przez cały rok kręcą kilometry. Jednak to wiosną wybucha największy ruch w świecie kolarskim. Warsztaty bywają oblegane. Jednak jest kilka rzeczy, o które możemy zadbać samodzielnie, aby sprzęt służył nam długo i bezpiecznie. O podstawowych zabiegach, opowiada Anna Pawella, pasjonatka kolarstwa ze Starogardu Gdańskiego.

O co należy zadbać:

- napęd

- amortyzatory

- hamulce

- opony

- odblaski

- Najpierw czyścimy rower z największego brudu, kurzu – przecieramy wilgotną szmatką, szczoteczką – podpowiada Anna Pawella. - W następnej kolejności możemy sprawdzić łańcuch. Służy do tego przymiar, który pokazuje, czy łańcuch jest już rozciągnięty i czy trzeba go wymienić. Według wskazań specjalistów, jeśli wchodzi już – 0,75 to już zaczyna niszczyć kasetę i należy pomyśleć o jego wymianie. Rozciągnięty łańcuch zaczyna niszczyć zębatki, a gdy jest mocniej rozciągnięty przeskakuje po kasecie. Łańcuch należy wymieniać według potrzeby – w zależności od tego, jak i ile jeździmy. Najlepiej zaopatrzyć się w przymiar, żeby na bieżąco sprawdzać, czy trzeba go wymienić.