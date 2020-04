Już kilka tygodni temu konserwator zgodził się na rozbiórkę kamienicy stojącej po sąsiedzku z budynkiem „LOT-u”. Odwołań nie było

Przymiarki do zagospodarowania przestrzeni w centralnej części gdańskiego Śródmieścia trwają od kilku lat. W 2017 r. bez powodzenia przeprowadzono konkurs architektoniczny na nowy budynek „LOT-u”, który nie tylko nie wyłonił zwycięskiej koncepcji, ale ostatecznie skończył się zerwaniem konserwatorskich konsultacji w sprawie dopracowania najciekawszej z prac. Nie oznacza to jednak, że pomysł nowej zabudowy „bramy” Głównego Miasta został porzucony. Inwestor czeka właśnie na decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie możliwości wyburzenia budynku „LOT-u”, jednocześnie zawnioskował do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o możliwość rozbiórki położonej po sąsiedzku kamienicy.

Rzeczywiście doszło do omyłki. Już w połowie lutego wniosek inwestora został rozpatrzony pozytywnie przez pomorskiego konserwatora, dzięki czemu będzie mógł wkrótce przystąpić do prac rozbiórkowych – informuje Marcin Tymiński, rzecznik prasowy WUOZ w Gdańsku . – Kamienica jest powojenna, nie znajduje się w rejestrze czy ewidencji zabytków, jest natomiast w obszarze objętym ochroną, dlatego konieczna tu była zgoda konserwatora na rozbiórkę.

Do urzędu nie wpłynęły odwołania, w związku z czym decyzja zdążyła się uprawomocnić. To co powstanie w miejscu budynku jest na razie tajemnicą inwestora. Obiektu nie obejmowały przygotowanie wcześniej koncepcje zagospodarowania, uczestniczące we wspomnianym konkursie architektonicznym. Ewentualna propozycja nowej zabudowy będzie podlegać uzgodnieniom z pomorskim konserwatorem zabytków.