Już ponad 50 mln zł wypłacono gdańskim przedsiębiorcom w ramach rządowej tarczy antykryzysowej

– Gdańskie Centrum Świadczeń informuje, że 21 maja będzie gotowe do wypłaty świadczeń z tytułu 500+, nie jest ono zagrożone i będzie w pełni zrealizowane. Od 25 maja będzie można odbierać swoje świadczenie - mówił Piotr Kowalczuk . Poinformował też, ze 347 osób otrzyma we wtorek ciepły posiłek z czego 229 osób to dzieci. Posiłki od sponsorów dostana 82 osoby, a 187 paczek przekaże Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wiceprezydent Kowalczuk poinformował też, że miasto nie przeprowadzi testów na obecność koronawirusa u pracowników przedszkoli. Zaapelowało jednak do wojewody o nadzór sanitarny dla nich. W Łodzi możliwość zakażenia stwierdzono u ok. 450 pracowników przedszkoli.

- Od wczoraj kierowane są do nas pytania dotyczące testowania pracowników oświaty, administracji i obsługi, w Gdańsku to około 10 tyś. osób - mówił wiceprezydent Piotr Kowalczuk. W Łodzi przeprowadzono takie badania przesiewowe. My zrealizowaliśmy wszystkie wytyczne GIS, tam zaleceń odnośnie testów nie było. Wczoraj prezydent Dulkiewicz zwróciła się do wojewody z zapytaniem czy te wytyczne są rozszerzone, jeżeli GIS zaleca takie testowanie to prezydent zwróciła się z prośbą aby wojewoda wraz ze swoimi służbami takie testy przeprowadził. Podobnie Unia Metropolii Polskich wystosowała pismo do premiera z zapytaniem czy takie testy są potrzebne. Czekamy teraz na odpowiedzi w tej sprawie aby przekazać ją kadrze naszych placówek oświatowych – dodał.