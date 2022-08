Kacper Płażyński: ośrodki decyzyjne w Niemczech są otoczone rosyjskimi mackami. Będzie polski raport w tej sprawie

Maciej Naskręt: Jak Pan ocenia słowa prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz, że "Lotos został oddany w ręce morderców, łapówkarzy i przestępców"?

Kacper Płażyński: To jest prezydent dużego miasta i rzucanie oskarżeniami takiego kalibru jest zwyczajnie dziecinne i śmieszne. Podejrzewam, że pani Aleksandra Dulkiewicz była bardzo zmęczona i niedysponowana. Nie mam wielkiej nadziei, że doczekamy się słowa “przepraszam”, pani prezydent nie ma w zwyczaju przepraszać. Poważni politycy biorą za swoje wypowiedzi odpowiedzialność. Pani Dulkiewicz znowu udowodniła, że trudno traktować ją poważnie.

Czy Gdańsk straci na fuzji Orlenu z Lotosem?

Najlepiej fuzję jest ocenić biorąc pod uwagę tych, których interes we wspomniany proces był zaangażowany, czyli akcjonariuszy Lotosu. Na walnym zgromadzeniu tychże, 99 proc. z nich, zagłosowało za tą fuzją. To jest najbardziej obiektywna, pozbawiona politycznych emocji ocena w tej materii. Skoro ci, którzy są właścicielami Lotosu uznali, że ta fuzja im się opłaca, to zajadłe ataki ze strony przede wszystkim wspomnianej Aleksandry Dulkiewicz, Mieczysława Struka, Donalda Tuska, czy innych członków Platformy Obywatelskiej są pozbawione podstaw. Dodam, że nawet związki zawodowe tak w Orlenie jak i w Lotosie nie miały w tym zakresie uwag, widzą w fuzji szansę.