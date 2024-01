Kacper Sezonienko, piłkarz Lechii Gdańsk: Chcę wrócić do tego, co było na początku. Liczę na więcej minut, gole i asysty

Przede wszystkim chcę jeszcze mocniej pracować na treningach i dostawać więcej minut w meczach. Jeśli chodzi o drużynę, to liczę na awans do ekstraklasy.

Piłkarze Lechii Gdańsk od soboty trenują w tureckiej Larze. Warunki do pracy na pewno mają lepsze niż w Gdańsku. Drużyna ma za sobą także już pierwszy mecz sparingowy. Lechia przegrała z wicemistrzem…

Miałeś fajne wejście do drużyny w ekstraklasie, były bramki i asysty. Co się potem stało?

Trudno mi powiedzieć. Z pewnością będę dążyć do tego, żeby spędzać więcej czasu na boisku i wrócić do tego, co było na początku.

Masz też takie odczucia, że trochę się zatrzymałeś w rozwoju?

Tak i przyznaję, że pierwsza runda nie przebiegła po mojej myśli. Mam nadzieję, że wiosna będzie bardziej obfita w minuty na boisku, bramki i asysty.

W juniorach grałeś jako napastnik, a w pierwszej drużynie Lechii już bardziej jako skrzydłowy albo na pozycji numer „10”. A gdzie Ty widzisz siebie na boisku?