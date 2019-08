Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 do pobrania. Dni wolne i terminy ferii zimowych w nowym roku szkolnym

Przygotowaliśmy dla Was kalendarz roku szkolnego 2019/2020, który w prosty i przejrzysty sposób pokazuje, kiedy nie trzeba chodzić do szkoły. Wystarczy wydrukować, by mieć zawsze przy sobie pełny rozkład roku szkolnego, razem z feriami zimowymi dla wszystkich województw, wakacjami i innymi dniami wolnymi od nauki.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020: pobierz i wydrukuj [zalacz]

Chcesz uniknąć zamieszania i mieć w jednym miejscu wykaz wszystkich dni wolnych od nauki w nadchodzącym roku szkolnym? Sprawdź przygotowany przez nas funkcjonalny kalendarz roku szkolnego 2019/2020. Dzięki niemu już nie będzie trzeba się zastanawiać, kiedy wypada zimowa przerwa świąteczna czy ferie zimowe dla wszystkich województw. Jak wykorzystać kalendarz? Święta ustawowe zaznaczone są na czerwono, zaś inne dni wolne od nauki - zakreślone kolorem. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019: zrób to sam Pobierz plik z 12 kolejnymi miesiącami roku szkolnego 2018/2019 lub rozkładkówkę

Wydrukuj plik, najlepiej w kolorze. Pamiętaj, żeby w ustawieniach wydruku zmienić orientację drukarki na poziomą.

Zawieś kalendarz roku szkolnego w widocznym miejscu w domu. To może być lodówka, lustro, tablica korkowa lub drzwi.

Teraz już zawsze będziesz wiedział, kiedy wypadają ferie i inne dni wolne od nauki. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019: ferie zimowe i dni wolne od nauki W nadchodzącym roku szkolnym wiosenna przerwa świąteczna wypada w kwietniu. Kiedy wypadają ferie zimowe dla poszczególnych województw? 13 - 26 stycznia: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 20 stycznia - 2 lutego: podlaskie, warmińsko-mazurskie 27 stycznia - 9 lutego: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 10-23 lutego: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie Które jeszcze dni są wolne od nauki? Wideo