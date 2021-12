Kalendarze na 2022 rok z "Dziennikiem Bałtyckim" już 30 i 31 grudnia. Zachwycające zdjęcia Pomorza na Waszych fotografiach Kamila Kubik

Miasta, miasteczka, urocze wsie, malownicze zakątki, urzekająca przyroda - wszystko uchwycone w obiektywie aparatu. Z nadesłanych przez Was fotografii powstały kolejne już kalendarze, które w czwartek, 30 grudnia, ukażą się w Trójmieście. Dzień później, 31 grudnia, dołączymy je do lokalnych tygodników. To od lat nasza wspólna tradycja - redakcji i Czytelników.