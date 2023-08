Kamienna Grodza w Gdańsku. Czy bezpieczeństwo zostało naruszone? Zobaczcie ZDJĘCIA, WIDEO OPRAC.: Kamil Kusier Daniel Nawrocki

Wrota przeciwpowodziowe na stopniu wodnym Kamienna Grodza w Gdańsku. Dlaczego to miejsce jest tak ważne z punktu bezpieczeństwa gdańszczan? Między innymi dlatego, że wrota te chronią Olszynkę przed napływem Motławą powodzi z Zatoki Gdańskiej. Zdarza się to m.in. wtedy, gdy poziom morza się podnosi. Wrota działają automatycznie i zamykają się samoczynnie, gdy zachodzi taka potrzeba. Ktoś jednak postanowił w to ingerować. Czy mieszkańcy Gdańska mają powody do obaw?