Kamila Stormowska ze Stoczniowca Gdańsk: Poprawiam się, ale przede mną kolejne wyzwania. Muszę popracować nad głową, bo to mnie blokuje

Wicemistrzyni Polski na 500 metrów, wicemistrzyni w kobiecej sztafecie i brązowa medalistka w sztafecie mieszanej. Jak ocenisz swój występ w mistrzostwach Polski w hali Olivia?

Nie jestem z niego zadowolona. Mogłabym pojechać lepiej i czuję, że nie było to to, co chciałam osiągnąć. Chciałam walczyć o swoje tytuły, o najlepsze miejsca. W ubiegłym roku uzyskałam tytuły na 1000 i 1500 metrów. Niestety, coś nie wyszło. Nie udało mi się. Jestem zła.

To jest już zmęczenie sezonem?

Trochę tak. W short tracku wszystko się jednak może wydarzyć. Niefortunne wyprzedzanie, która miałam, i upadłam. Może się też wydarzyć tak, jak w finale na 1000 metrów, kiedy na jednym łuku zeszłam z pierwszego na czwarte miejsce. Nie do końca jest to zmęczenie sezonem, a raczej małe szczęście, niepowodzenie.