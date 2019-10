Kampania "Kręć Kilometry dla Gdańska". Podwójne punkty w październiku

Kampania "Kręć Kilometry dla Gdańska". Październik miesiącem szczególnym dla akcji - punkty liczą się podwójnie Przemysław Świderski

Do końca października trwa kampania "Kręć Kilometry dla Gdańska", która ma na celu zachęcenie mieszkańców Gdańska do korzystania z roweru jako alternatywnego środka transportu na co dzień! Tym razem organizatorzy przygotowali niespodziankę dla wszystkich uczestników gry rowerowej! O czym mowa? Sprawdź!