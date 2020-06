Kanały na YouTube, podcasty i blogi. Poznaj 10 inspirujących kobiet w sieci, które uczą i pokazują różne strony kobiecości

Kanały na YouTube, podcasty i blogi. To miejsca w sieci, w których można znaleźć zarówno mądre, inspirujące treści, jak i takie, którymi lepiej nie zaprzątać sobie umysłu. My chcemy Wam pokazać wartościowe podcasty, filmy i blogi, które prowadzą ciekawe kobiety. Joanna Okuniewska, Karolina Sobańska, Marta Dymek, Arlena Witt, Zofia Kulewicz, Agnieszka Maciąg, Marta Hennig, Klaudia Pingot, Maria Moonset Matuszewska czy Małgorzata Zmaczyńska. Mówią lub piszą o związkach, kuchni, ekologii, modzie, rozwoju osobistym. Gotowe do wędrówki? Zaczynamy!

Na ulicy, w autobusach i tramwajach widzimy ludzi w słuchawkach. Nie wszyscy słuchają piosenek, audiobooków czy rozmówek w obcym języku. Coraz częściej w drodze do pracy i szkoły słuchamy podcastów. To one nas inspirują, bawią, a ich popularność rośnie z tygodnia na tydzień w dużym tempie. Najbardziej chyba popularną wśród pań podcasterką jest Joanna Okuniewska, młoda Polka, która od kilku lat mieszka na Islandii. 1.Joanna Okuniewska – związki, rozwój osobisty, humor

„Ja i moje przyjaciółki idiotki”, „Tu Okuniewska” czy ostatnio „Dziewczyny z sąsiedztwa” - to podcasty Joanny Okuniewskiej. Ten ostatni przygotowuje z SHOWROOM.PL i rozmawia w nim z innymi dziewczynami, jak wiele mamy wszystkie ze sobą wspólnego. W swoim chyba najbardziej znanym podcaście („Ja i moje przyjaciółki idiotki”) przypomina, że niezależnie od wieku, płci i wykształcenia czy liczby przeczytanych książek, każdy w życiu zalicza bycie idiotką i daje się "robić" w balona. Joanna przywołuje różne historie o złamanych sercach i miłosnych rozczarowaniach. Robi to z poczuciem humoru, dystansem i dużą życzliwością dla wszystkich wyskoków, jakie jesteśmy w stanie zrobić, by poczuć „motyle w brzuchu”. Dlatego obowiązkowo każda idiotka czy idiotek powinien podcastu posłuchać, bo na bank poczuje się lepiej. 2. Karolina Sobańska - ekologia, kuchnia, psychologia, podróże

Karolina Sobańska przygotowuje filmy na YouTube (FOODVLOG) i podcasty (Karolina Sobańska Podcast) o zdrowym i świadomym stylu życia. Mówi o weganizmie, ekologii, psychologii czy etycznej modzie. Edukuje i podpowiada, jak podejmować świadomie decyzje. Prowadzenie kanałów w social media to jej hobby. Jest studentką kilku kierunków, która – jak czytamy w jej opisie - nie potrafi „usiedzieć na miejscu”. Studiowała w Polsce, Hiszpanii, uczy się w Niemczech. Dla widzów przygotowuje głównie foodbooki oraz codzienne vlogi, w których pokazuje życie poza Polską. Te formaty najczęściej pojawiają się na jej kanale. Ze względu na swój sposób odżywania i życia – poprzez takie właśnie materiały – staje się dla swoich odbiorców inspiracją i źródłem edukacji. 3. Marta Dymek - kuchnia

Kulinarna aktywistka, autorka kultowego roślinnego bloga "Jadłonomia" i książki pod tym samym tytułem, która doczekała się kilkunastu dodruków, a także bestsellera "Nowa Jadłonomia" (Marginesy 2017). Od lat prowadzi stronę z roślinnymi przepisami, która każdego miesiąca zalicza ponad milion odsłon. Współpracuje z najciekawszymi polskimi magazynami kulinarnymi, a od 2015 roku prowadzi autorski program kulinarny na kanale Kuchnia+ "Zielona Rewolucja Marty Dymek". W 2019 roku została ambasadorką kampanii "RoślinnieJemy". Wierzy, że każdy, kto chce, może jeść bardziej roślinnie. I przekazuje wiedzę na ten temat. 4. Arlena Witt – język angielski

Kto nie ogląda filmików, które obiecują lepsze przyswajanie obcobrzmiących słówek? Każdy, kto chociaż raz pomyślał o nauce języka obcego. Arlena Witt stworzyła kanał na YouTube o języku angielskim. W jej niezbyt długich nagraniach zawarte są wskazówki dotyczące wypowiadania konkretnych słów oraz zwrotów, a także posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Kanał ten cechuje dystans, zabawa i solidna dawka wiedzy. Materiały przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, jak i tych zaawansowanych. 5. Zofia Kulewicz - moda

Zofia Kulewicz (zophia.pl) prowadzi markę ZOPHIA, a na YouTubie możemy oglądać krótkie filmy, w których uczy kobiety, jak się ubierać, aby czuć się dobrze. Warto je obejrzeć, nawet jeśli na co dzień nie do końca myślimy o modnych ubraniach. Ale każdą z nas interesuje, jak rozsądnie kompletować garderobę i czuć się dobrze w swoich ciuchach. Dowiemy się, czy trzeba zmieniać styl ubierania, gdy przybywa lat i jak ubierają się kobiety o rozmiarze Pluse Size. Poznamy sztuczki w ubieraniu, które mogą stosować niższe kobiety. Stylistka podpowiada, jak kupować jeansy i zdradza, na czym polega kapsułowa garderoba. Zosia Kulewicz opowiada też o stylizacjach znanych kobiet, m.in. Victorii Beckham czy Megan Markle. 6. Agnieszka Maciąg – świadome życie

Agnieszka Maciąg to kobieta zakochana w naturze, jedzeniu, zdrowiu i świadomym życiu, o czym pisze na swoim blogu „Agnieszka Maciąg oficjalny blog”. W kuchni łączy smaki, uczucia i przyprawy tak, by mieć szczupłą sylwetkę, a jednocześnie mieć energię, zdrowie i mnóstwo sił witalnych. Łączy tradycję z nowoczesnością, polskie specjały z potrawami z całego świata. Uwielbia dzielić się jedzeniem i gotować dla rodziny oraz przyjaciół. Pracowała jako modelka, dziennikarka, prezenterka, piosenkarka, pisarka, dyrektor artystyczny marki odzieżowej. Pracowała w Nowym Jorku, Paryżu i Mediolanie, z tak wybitnymi osobowościami jak np. Karl Lagerfeld, Paco Rabanne, Nino Cerrutti czy Laura Biagotti. Nagrała płytę „Marakesz 5:30”, wydała tomik poezji „Zielone pantofle”, napisała książki, m.in. ”Smak Życia”, „Smak Szczęścia” i „Smak Miłości”. 7. Marta Hennig – sport, dieta

Marta to trenerka przygotowania motorycznego i trenerka personalna i autorka bloga „Codziennie Fit”, a na kanale YouTube można oglądać jej filmiki. Ponad osiem lat trenowała sport wyczynowo. Przygodę ze sportem wyczynowym skończyła w 2014 roku. Od tamtego czasu trenuje sama – dla zdrowia, kondycji i dobrej formy. Jest wielką zwolenniczką treningu ogólnorozwojowego, czerpiącego z różnych dyscyplin sportowych. Codziennie Fit powstało, by udowodnić, że każdy, niezależnie od wieku, zawartości portfela, ilości czasu, zawodu i problemów, może być fit. To miejsce, w którym uczy innych, jak powoli zmieniać swoje życie, żeby żyć bardziej świadomie, aktywnie i zdrowo, ale jednocześnie lubić to i nie popadać w przesadę. 8. Klaudia Pingot – motywacja, psychologia

Niegdyś oficer policji, obecnie psycholog, autorka książek, trenerka i youtuberka. SpecBabka, jak sama o sobie mówi, kreatywnie edukuje i pomaga odnaleźć w sobie siłę, akceptację oraz poczucie własnej wartości. Współpracuje z liderami biznesu, uczelniami i największymi markami. Ma swoją stronę klaudiapingot.pl oraz kanał na YouTube. O swoim sposobie na życie pisze: „Mam na imię Klaudia. Jestem psychologiem. Łączę to, co znane z tym, co nieznane, mistycyzm wkładam w ramy nauki, a medytację w praktykę dnia codziennego. Chcę Cię zaprosić w podróż, do której sama przygotowywałam się ponad siedem lat. Wierzę, że ludzki umysł, a może nawet bardziej serce i świadomość, mogą dokonywać niezwykłych zmian na poziomie fizjologicznym, biologicznym i chemicznym w naszym ciele. Nauka udowadnia, że to, co dotychczas nazywaliśmy cudami, jest wytłumaczalne i każdy z nas w pełni może przejąć kontrolę nad swoim życiem i ciałem. 9. Maria Moonset Matuszewska - astrologia

Astrolożka, psycholożka, blogerka. W swoim podejściu, które nazwała Astrologią Pełni, łączy narzędzia astrologiczne z perspektywą psychologiczną i intuicją. Profesjonalną astrologią zajmuje się od kilkunastu lat, od kilku lat tworzy stronę facebookową Astrologia Pełni i prowadzi bloga moonsetstory.blogspot.com. Astrologia najpierw była jej młodzieńczą pasją, sposobem poznawania siebie i świata, potem stała się drogą do wspierania innych w rozwoju, a od paru lat stała się moim głównym zawodem. Na astrologię patrzę jako na narzędzie samopoznania, rozwoju osobistego czy terapii polegającej na wzroście samoświadomości i samoakceptacji. W podejściu szczególne miejsce ma Psychologia Zorientowana na Proces (POP), tantra współczesna i praca z ciałem, szamanizm, praca z kartami oraz praktyki duchowe. Najważniejsze jednak jest doświadczenie. 10. Małgorzata Zmaczyńska – nauka, ciekawostki

Prowadzi Podcast RADIOaktywny i zadaje pytania. Czy studenci kulturoznawstwa chodzą w filcowych kapciach? Czy „Gwiezdne Wojny” zawładnęły naszymi mózgami?Co samochód mówi o kobiecie? Odpowiedzi na te i inne pytania, szuka wraz z jej wyjątkowymi gośćmi. Każdy z nich niesie ze sobą nietypowe hobby, historie lub doświadczenia.