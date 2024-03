Kandydaci na prezydenta Gdańska. Aleksandra Dulkiewicz: Przyszłość mojego rodzinnego miasta leży mi na sercu

"Dziennik Bałtycki" odpytuje kandydatów

Oto jej odpowiedź:

Aleksandra Dulkiewicz odpowiada na pytanie wyborcze "Dziennika Bałtyckiego":

- Kandyduję, bo nadal pragnę pracować dla gdańszczanek i gdańszczan. Przyszłość mojego rodzinnego miasta leży mi na sercu. Mam plan na dalszy rozwój Gdańska i wiele energii, aby go zrealizować. Rozpoczęłam z moją drużyną wiele działań, które chcemy doprowadzić do finału - zapowiada Aleksandra Dulkiewicz.

W Gdańsku w ostatnich pięciu latach rozpoczęliśmy przygotowania do epokowej inwestycji komunikacyjnej – budowy linii kolejowej w południowych dzielnicach miasta. Pokonanie trasy z pętli Świętokrzyska do Śródmieścia potrwa 6 minut, a dojazd do Oliwy niecałe 20 minut. Wokół przystanków PKM powstaną nowe centra dzielnicowe z usługami i dostępem do kultury, czego bardzo brakuje w południowej części Gdańska. Poprawa jakości życia będzie odczuwalna przez wszystkich. Zabezpieczyliśmy na ten cel, wspólnie z marszałkiem województwa pomorskiego, blisko 50 mln zł. Jesteśmy na etapie wyboru firmy, która przygotuje projekt budowlany.

