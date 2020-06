Kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski wystąpi 4 czerwca na Długim Targu. W Gdańsku trwa mobilizacja jego sympatyków

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który ma zamiar ubiegać się o urząd prezydenta RP, ma wystąpić w Gdańsku w czwartek 4 czerwca. Władze Gdańska wiążą z tą wizytą nadzieje w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich. Gdańska opozycja patrzy na to sceptycznie i pyta o działania Rafała Trzaskowskiego.

Informacje portalu 300Polityka potwierdza Daniel Stenzel, rzecznik prasowy prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Tak, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, na zaproszenie prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz weźmie udział w spotkaniu z mieszkańcami Gdańska 4.06.2020 o godz. 16:30 na Długim Targu - mówi nam Daniel Stenzel. Rzecznik prezydent Aleksandry Dulkiewicz dodaje, że prezydent Warszawy oprócz rozmów z mieszkańcami Gdańska, ma również zaplanowane wystąpienie. Urzędnicy nie planują w związku z tym zmian w organizacji ruchu na Długim Targu. 4 czerwca to rocznica pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych demokratycznych wyborów z 1989 roku. Odbyły się one na mocy umowy Okrągłego Stołu, którą z władzą komunistyczną pokojowo zawarła strona opozycyjna.

W ubiegłym roku z tej okazji władze Gdańska zorganizowały wielkie Święto Wolności i Solidarności. Była to seria wydarzeń mających na celu uczczenie 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca oraz promujących społeczeństwo obywatelskie. 4.06.2019 na scenie przy Zielonej Bramie wystąpił Donald Tusk - były premier oraz były przewodniczący Rady Europejskiej. Towarzyszyli mu samorządowcy, w tym właśnie Rafał Trzaskowski i Aleksandra Dulkiewicz. Z ubiegłorocznym wystąpieniem Donalda Tuska wiązano spore nadzieje. Miało być ono nawet początkiem nowego ruchu politycznego. Tak się jednak nie stało. Donald Tusk zachęcał jednak opozycję parlamentarną do mobilizacji przed wyborami do Senatu, który ostatecznie został "przejęty" przez opozycję.

Cieszę się, że podobnie jak rok temu prezydent Rafał Trzaskowski odwiedzi nasze miasto w dniu historycznej rocznicy 4 czerwca - komentuje Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska z Koalicji Obywatelskiej. - Data ta jednoznacznie kojarzy się z Gdańskiem, z wolnością i solidarnością, której bardzo brakuje w Polsce rządzonej przez PiS. Liczę na to, że w swoim wystąpieniu nawiąże do tych wartości, a także do dużych obaw obecnej polityki dążącej do centralizacji, zamachu na samorządność i postawieniu naszego kraju poza strukturami Unii Europejskiej - dodaje zastępca prezydent Gdańska.

Krytycznie do wizyty prezydenta Warszawy w Gdańsku podchodzą gdańscy radni Prawa i Sprawiedliwości. - Jako radni miasta razem z Andrzejem Skibą złożyliśmy w sobotę do prezydent Dulkiewicz interpelację, w której pytamy czy wesprze gdańskich przedsiębiorców, którzy mogą ucierpieć, przez wstrzymanie przekopu Mierzei Wiślanej co proponuje Rafał Trzaskowski - mówi radny PiS Przemysław Majewski. - Bez wątpienia oprócz wątpliwej wiarygodności prezydenta Warszawy, który 3 lata temu w Sejmie głosował za przekopem, a dziś jest przeciw, to co nas zastanawia to zaangażowanie urzędującego bądź co bądź prezydenta stolicy w godzinach pracy na politycznych wiecach w różnych miastach Polski - dodaje radny miejskiej opozycji.

Będzie to kolejna wizyta Rafała Trzaskowskiego na Pomorzu po tym jak zmienił wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską w roli kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. W maju odwiedził m.in. Potęgowo. Nowe wybory Oficjalnie kampania prezydencka po majowych wyborach, do których nie doszło, jeszcze się nie rozpoczęła. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma 2 tygodnie na ogłoszenie daty nowych wyborów licząc od poniedziałku 1.06.2020 kiedy to premier opublikował w Dzienniku Ustaw uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej. Ze strony posłów PiS słychać, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu.

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska, z którego wywodzą się m.in. prezydent Aleksandra Dulkiewicz, wiceprezydent Piotr Grzelak, europosłanka Magdalena Adamowicz i poseł Piotr Adamowicz, zapowiedziało już, że gdy tylko nowe wybory zostaną ogłoszone, rozpocznie ono zbiórkę podpisów pod rejestracją Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta Polski. WdG opublikowało już nawet listę 10. miejsc, w których ma zamiar zbierać podpisy gdańszczan. W lutym ubiegłego roku, gdy pojawiły się problemy formalne w związku z kandydaturą Aleksandry Dulkiewicz na urząd prezydenta Gdańska, stowarzyszenie WdG zebrało dla niej 25 tys. podpisów w ciągu 10. godzin. Do czasu ogłoszenia nowej daty wyborów, czyli formalnego rozpoczęcia kampanii wyborczej, zbieranie podpisów pod kandydaturą jest nielegalne.

W ubiegłą sobotę 30.05.2020 Rafał Trzaskowski wystąpił w Poznaniu, gdzie przebywał na zaproszenie prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, przyszły na nie tłumy poznaniaków. Rafał Trzaskowski mówił tam o swojej wizji Polski, z naciskiem na niezależność samorządów. Pomimo apeli prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, uczestnicy sobotniego spotkania byli stłoczeni i nie udało się zachować zalecanego dystansu społecznego.

W zeszłym tygodniu Trójmiasto odwiedził inny kandydat na prezydenta RP - Krzysztof Bosak z Konfederacji. Mówił m.in. o obronności, Marynarce Wojennej i turystyce w dobie epidemii. Oprócz spotkań z sympatykami, odwiedził też halę produkcyjną cukierni Grzegorza Pellowskiego. W sobotę 30.05.2020 na Pomorzu był prezydent Andrzej Duda, który wraz z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedził teren prac przekopu Mierzei Wiślanej.

Google posłuchał klientów.