Kapcer Urbański, były piłkarz Lechii Gdańsk: Nie żałuję wyjazdu do Włoch. Powrót do Polski dziś nie ma sensu

Odkąd jesteś we Włoszech to pojawiłeś się na boisku w dwóch meczach w Serie A, w tym sezonie w Primaverze strzeliłeś sześć goli i zaliczyłeś dwie asysty. Nie żałujesz przenosin do Bolonii?

Absolutnie niczego nie żałuję. Jakby ktoś powiedział mi dwa lata temu, jak to wszystko będzie wyglądać, to tym bardziej podjąłbym taką samą decyzję. Cieszę się, że jestem w Bolonii, dużo mi to dało i na pewno się rozwinąłem.

Polska i Włochy to dwa piłkarskie światy?

Jeśli chodzi o kwestie piłkarskie i pierwsze drużyny, to można tak powiedzieć. I to wcale nie chodzi o to, że we Włoszech szybciej biegają czy ciężej trenują. Jakość zawodników w Italii na pewno jest dużo większa, ale to liga z pięciu najlepszych na świecie. Tu jest bardzo duża jakość, a to napędza intensywność na treningach. To ma duży wpływ. Właśnie w intensywności i jakości treningowej jest duża różnica, a to potem przekłada się na mecze.