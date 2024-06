Kąpieliska morskie na Pomorzu od Krynicy Morskiej do Łeby. Gdzie są już otwarte strzeżone plaże, a gdzie trzeba jeszcze poczekać?

Pomorskie plaże zapraszają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Przejrzeliśmy te od Krynicy Morskiej po Łebę. Niektóre kąpieliska strzeżone otwierane są oficjalnie od połowy czerwca, ostatnia tura - 1 lipca. A potem wakacje ruszają pełną... falą!

Najlepsze chwila lata? Spotkanie nagrzanej letnim żarem skóry z morską, zimną wodą, która po chwili robi się przyjazna. Na takie atrakcje można liczyć na pomorskich plażach, na których otwarte zostały lub wkrótce zostaną strzeżone kąpieliska.

KĄPIELISKA MORSKIE W GDAŃSKU

Sezon na Kąpieliskach Morskich w Gdańsku rozpoczął się 21 czerwca. Na początku uruchomione zostały kąpieliska Molo Gdańsk Brzeźno oraz Stogi. Od 1 lipca będzie działać już wszystkie dziewięć kąpielisk: Jelitkowo, Piastowska Jelitkowo, Molo Brzeźno, Hallera Brzeźno, Dom Zdrojowy Brzeźno, Stogi, Sobieszewo, Orle, Świbno. Przekłada się to na 1300 metrów linii brzegowej strzeżonej przez 70 ratowników. Gdańsk Molo Gdańsk Brzeźno, Zatoka Gdańska, 21/06/2024 - 30/08/2024

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno 1/07/2024 - 15/08/2024

Hallera Gdańsk Brzeźno 1/07/2024 - 30/08/2024

Piastowska Gdańsk Jelitkowo 01/07/2024 - 15/08/2024

Gdańsk Jelitkowo 1/07/2024 - 30/08/2024

Gdańsk Stogi 21/06/2024 – 30/08/2024

Gdańsk Sobieszewo 1/07/2024 - 30/08/2024

Gdańsk Orle 1/07/2024 - 30/08/2024

Gdańsk Świbno 1/07/2024 - 30/08/2024

Gdzie po pomoc? Punkty medyczne: Brzeźno, Stogi, Sobieszewo, Jelitkowo

Gdańskie Centrum Ratownictwa Wodnego przy molo – całodobowo Letnia Szkoła Ratownictwa

Letnia Szkoła Ratownictwa to cykl zajęć dla młodych plażowiczów w wieku od 6 do 14 lat. Nauka a jednocześnie wielka, wakacyjna przygoda przybliża młodym ludziom ideę ratownictwa oraz bezpiecznego odpoczynku nad wodą. Można w nich wziąć udział jednorazowo lub uczęszczać systematycznie. Zajęcia potrwają aż do 31 sierpnia. Na każdy dzień obowiązywać będą osobne zapisy, by umożliwić skorzystanie z zajęć jak największej ilości osób. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem udziału jest rezerwacja miejsca na konkretny termin oraz akceptacja regulaminu.

Zapisy na wybrane terminy: https://grw.pl/szkola-ratownictwa/letnia-szkola-ratownictwa

Godziny zajęć:

9:30 – 10:30: grupa 6-8 lat;

10:30 – 11:30: grupa 9-11 lat;

11:30 – 12:30: grupa 12-14 lat.

Miejsce zajęć: Kąpielisko Molo Gdańsk Brzeźno Letnia Szkoła Ratownictwa jest projektem edukacyjnym z zakresu profilaktyki bezpiecznej kąpieli. Ma formę zajęć na świeżym powietrzu. Obejmują one doskonalenie pływania, zasady bezpiecznej kąpieli, podstawy pierwszej pomocy, a także zapoznają w praktyce z pracą i sprzętem ratowników. Każda z lekcji prowadzona jest przez doświadczonych ratowników, instruktorów oraz trenerów pływania. Każdy uczestnik będzie miał możliwość poczucia się jak prawdziwy ratownik. Dowie się także, jak wykorzystywać profesjonalny sprzęt ratowniczy w praktyce – będą to między innymi deski ratownicze, kajaki.

Organizator: Gdańskie Ratownictwo Wodne

Partnerzy: Gdański Ośrodek Sportu, Kąpieliska Morskie w Gdańsku, Fundacja RC, projekt dofinansowany w ramach Gdańskiego Funduszu Sportowo-Rekreacyjnego ze środków Gminy Miasta Gdańska.

KĄPIELISKA MORSKIE W GDYNI

Gdyńskie Centrum Sportu zorganizuje kąpieliska w czterech dzielnicach. Są to Babie Doły (100 m), Śródmieście (200 m), Redłowo (100 m) i Orłowo (100 m). Sezon rozpoczął się 21 czerwca w piątek (Śródmieście), pozostałe wystartują od 1 lipca (Babie Doły, Redłowo i Orłowo).

Bezpieczeństwo plażowiczów będzie pilnować 31 ratowników z Gdyńskiego Centrum Sportu. Wyposażeni są w nowoczesny sprzęt, w tym łodzie motorowe, skuter ratowniczy z platformą, pojazdy ATV z przyczepą do ewakuacji oraz deski ratownicze RescueBoard. Na każdej plaży znajduje się również defibrylator AED. Organizatorzy zalecają kąpiel wyłącznie w miejscach strzeżonych, w pobliżu wież ratowniczych. Warto również pobrać aplikację „Ratunek” i zapamiętać numer ratunkowy nad wodą: 601 100 100. W tym roku ponownie na wszystkich kąpieliskach pojawią się bojki ratownicze „Pamelki”. Są one dostępne dla plażowiczów na wypadek sytuacji awaryjnych, zwłaszcza poza godzinami pracy ratowników. Gdyńskie plaże są dostosowane również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na plaży w Śródmieściu dostępny jest wózek kąpielowy umożliwiający transport po piasku i kontakt z wodą. Wózek można zamówić u ratownika w godzinach 9.30-10.30 pod numerem 785 174 737. Specjalne kładki na plażach w Śródmieściu i Orłowie umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich dotarcie bezpośrednio nad wodę.

Gdynia Orłowo 1/07/2024 - 31/08/2024

Gdynia Redłowo 1/07/2024 - 31/08/2024

Gdynia Śródmieście 21/06/2024 - 31/08/2024

Gdynia Babie Doły 1/07/2024 – 31/08/2024

KĄPIELISKA MORSKIE W SOPOCIE

Kąpielisko miejskie ruszyło 15 czerwca i będzie czynne do 15 września, od 9.30 do 19.30. Pozostałe sopockie kąpieliska będą czynne od 1 lipca do 31 sierpnia, z dyżurami ratowników w godzinach 9.30-17.30. Kurort odda do dyspozycji mieszkańców i turystów 7 strzeżonych kąpielisk, każde o długości 100 m linii brzegowej. Cztery kąpieliska usytuowane są po stronie północnej molo, trzy po stronie południowej. Strzeżone odcinki plaż nie tworzą linii ciągłej, zostały wytyczone na najchętniej odwiedzanych fragmentach plaż. Ratownicy Sopockiego WOPR obserwujący plaże z siedmiu wież mają możliwość obserwacji także fragmentów niestrzeżonych. Te obszary są również nadzorowane przez patrole ratowników grupy interwencyjnej. Na sopockich kąpieliskach codziennie dyżurować będzie 30 ratowników - na plażach, w grupie interwencyjnej, a także w centrum koordynacji.

Sopot, 1/07/2024 - 31/08/2024

Sopot - Łazienki Południowe II, 1/07/2024 - 31/08/2024

Sopot - Łazienki Południowe I 15/06/2024 - 15/09/2024

Sopot-K22 1/07/2024 - 31/08/2024

Sopot-Kamienny Potok-Koliba 1/07/2024 - 31/08/2024

Sopot – 13-17 1/07/2024 - 31/08/2024

Sopot Park Północny 1/07/2024 - 31/08/2024

KĄPIELISKA MORSKIE NA MIERZEI WIŚLANEJ

Krynica Morska Krynica Morska – Korczaka, zejście od ul. Korczaka, 01/07/2024 – 31/08/2024, (akwen - Zatoka Gdańska),

Bulwar Słoneczny 1: 20/06/2024 - 31/08/2024 (akwen - Zatoka Gdańska)

Bulwar Słoneczny 2: 01/07/2024 – 31/08/2024(akwen - Zatoka Gdańska)

Port, zejście na plażę od ul. Marynarzy nr 31, 01/07/2024 – 31/08/2024 (akwen - Zatoka Gdańska) Kąty Rybackie zejście przy porcie 22/06/2024 – 01/09/2024 (akwen - Zatoka Gdańska) Sztutowo zejście od ul. Morskiej, 22/06/2024 - 01/09/2024 (akwen - Zatoka Gdańska) Stegna Stegna I, zejście od ul. Lipowej, 22/06/2024 – 01/09/2024 (akwen - Zatoka Gdańska)

Stegna II, zejście od ul. Morskiej, 22/06/2024 – 01/09/2024 (akwen - Zatoka Gdańska) Jantar Jantar, zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym – Jantar 22/06/2024 – 01/09/2024 (akwen - Zatoka Gdańska), 22/06/2024 – 01/09/2024

Mikoszewo

zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym "Formacyjnym", 22/06/2024 – 01/09/2024, (akwen - Zatoka Gdańska)

POZOSTAŁE KĄPIELISKA MORSKIE

Rewa

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej, 1/07/2024 - 31/08/2024

Rewa od strony Zatoki Puckiej 1/07/2024 - 31/08/2024

Hel

Hel, Kąpielisko nr 2 - "Na Cyplu" 1/07/2024 - 31/08/2024

Hel, Kąpielisko nr 1 - "Duża Plaża" 1/07/2024 - 31/08/2024

Hel, Kąpielisko nr 3 - "Mała Plaża", 1/07/2024 - 31/08/2024

Jurata

Kąpielisko Jurata "Międzymorze" 1/07/2024 - 30/08/2024

Jastarnia

Kąpielisko Jastarnia "Nadmorska- Plażowa" 1/07/2024 - 30/08/2024

Kąpielisko Jastarnia "Zdrojowa" 1/07/2024 - 30/08/2024

Kąpielisko Jastarnia "Leśna" 1/07/2024 - 30/08/2024

Kąpielisko Jastarnia "Ogrodowa" 1/07/2024 - 30/08/2024

Kuźnica

Kąpielisko Kuźnica "Szkoła" 1/07/2024 - 30/08/2024

Chałupy

Chałupy wejście na plażę nr 21 1/07/2024 - 31/08/2024

Władysławowo

Władysławowo wejście na plażę nr 3 odcinek Półwysep Helski 1/07/2024 - 31/08/2024

Władysławowo wejście na plażę nr 4, 1/07/2024 - 31/08/2024

Władysławowo wejście na plażę nr 9 15/06/2024 - 31/08/2024

Władysławowo wejście na plażę nr 6 1/07/2024 – 31/08/2024

Władysławowo wejście na plażę nr 10 1/07/2024 - 31/08/2024

Puck

Puck plaża po wschodniej stronie części falochronu portu jachtowego na Zatoce Puckiej 29/06/2024 - 1/09/2024

Chłapowo

Chłapowo wejście na plażę nr 12 1/07/2024 - 31/08/2024

Chłapowo wejście na plażę nr 14 1/07/2024 - 31/08/2024

Ostrowo

Ostrowo, Kolonia wejście na plażę nr 32, 1/07/2024 – 31/08/2024

Ostrowo, wejście na plażę nr 35, 1/07/2024 - 31/08/2024

Jastrzębia Góra

Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 25, 1/07/2024 - 31/08/2024

Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 23, 15/06/2024 - 31/08/2024

Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 22, 1/07/2024 - 31/08/2024

Karwia

Karwia wejście na plażę nr 43, 15/06/2024 - 31/08/2024

Karwia wej

ście na plażę nr 45, 1/07/2024 - 31/08/2024

Karwieńskie Błota

Kąpielisko morskie w Karwieńskich Błotach Drugich, 1/07/2024 - 31/08/2024

Dębki

Kąpielisko morskie w Dębkach, 1/07/2024 - 31/08/2024

Białogóra

Białogóra, wejście nr 33, 01/07/2024 - 31/08/2024

Lubiatowo

Lubiatowo, wejście nr 44, 01/07/2024 - 31/08/2024

Łeba

Kąpielisko A - na prawo od kanału portowego do hotelu "Neptun", 01/07/2024 - 31/08/2024

Kąpielisko B – od wejścia na plażę w rejonie ul. Turystycznej w kierunku zachodnim 01/07/2024 - 31/08/2024

Kąpielisko C - na wschód od hotelu "Neptun" do Ośrodka Wypoczynkowego "Górnik" 01/07/2024 - 31/08/2024

