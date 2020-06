Kąpieliska w Gdańsku 10.06.2020. Które kąpieliska są czynne?

Kąpielisko: Mikoszewo

Adres kąpieliska: Mikoszewo, Zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym "Formacyjnym" Akwen kąpieliska: Zatoka Gdańska Długość linii brzegowej kąpieliska: 100m Sezon kąpielowy: 27/06/2020 - 31/08/2020 Godziny otwarcia kąpieliska: 09:00 - 17:00 Ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli Data badania kąpieliska: 20.08.2019

Na terenie kąpieliska Kąpielisko: Mikoszewo znajduje się:

Wyznaczona strefa w wodzie

Kosze na śmieci

Toaleta

Maszt z flagą WOPR

Ratownik

Zakaz wprowadzania zwierząt domowych

Do wglądu regulamin kąpieliska

Tablica informacyjna

Na kąpielisku Kąpielisko: Mikoszewo panują następujące warunki:

data ostatniego pomiaru: 30.08.2019

temperatura powietrza: 21°C

temperatura wody: 18°C

prędkość wiatru: 1 m/s

flaga: Biała

Co to są kąpieliska?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.

Często tworzona jest również plaża przy kąpielisku, gdzie można odpoczywać i opalać się. Nad bezpieczeństwem najczęściej czuwają ratownicy, którzy obserwują kąpielisko. Przy kąpielisku mogą znajdować się przebieralnie, punkty sanitarne, natryski i punkty czerpania wody. W kąpielisku można pływać, kąpać się, moczyć nogi na pomoście czy grać. Czasami na kąpielisku znajduje się także miejsce na zrobienie grilla i ogniska.

Dane pochodzą ze stron Głównego Inspektoratu Sanitarnego.