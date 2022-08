Kapitalna wygrana Pogoni Dekpol Tczew, falstart AP Orlen Gdańsk. Cztery gole Magdaleny Sobal dla beniaminka

Upał w Gdańsku sprawił, że drużynom nie grało się łatwo w sobotnie południe. Podopieczne trenera Tomasza Borkowskiego mocno weszły w mecz i już w ciągu pięciu minut miały dwie dobre okazje bramkowe.

Potem jednak inicjatywę przejął zespół z Wrocławia. Najpierw piłkę do siatki głową skierowała Aleksandra Dudziak, a kilkanaście minut później piłkę do siatki skierowała Katarzyna Białoszewska. Te dwie stracone bramki podcięły skrzydła gdańszczankom, które już do końca pierwszej połowy nie odzyskały rytmu i nie potrafiły poważniej zagrozić bramce rywalek. W drugiej połowie drużyna AP Orlen rzuciła się do zdecydowanych ataków. Na gola trzeba było jednak poczekać aż do 79 minuty, kiedy Klaudia Słowińska strzeliła bramkę w sytuacji sam na sam z Anną Bocian. Kontaktowana bramka padła za późno i gospodynie już nie odrobił strat, choć bliska szczęścia była Klaudia Dymińska po potężnym strzale z dystansu. AP Orlen jest bez punktów po dwóch kolejkach. O ile przegrana na wyjeździe z SMS Łódź, mistrzyniami Polski, nie była zaskoczeniem, to strata punktów u siebie ze Śląskiem to przykre zaskoczenie.