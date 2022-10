Kapitan żeglugi wielkiej: na Motławie panuje kompletny chaos i czas wreszcie coś z tym zrobić

Po wywróceniu się łódki, tzw. galara, na Kanale Kaszubskim zmarły cztery osoby. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 19-letni sternik. Prokuratura zarzuca mu m.in., że zaniedbał zachowanie środków ostrożności, ignorował sygnały alarmowe, nie ustąpił mającemu pierwszeństwo zespołowi holowników i statkowi. Następnie – jak twierdzi prokuratura - wpłynął w strugę śrubową holownika, co doprowadziło do wywrotki. To bezpośrednia przyczyna tragedii. Ale czy można też mówić o możliwych innych przyczynach, bardziej pośrednich i o szerszym charakterze?

Według mnie, tak. Mamy tu do czynienia z wieloma problemami. Dobrze by było wreszcie je rozwiązać, żeby już nie dochodziło do podobnych tragedii albo żeby zminimalizować ich prawdopodobieństwo wystąpienia. Mniejsze jednostki wykorzystują pewną lukę czy też nieścisłość w prawie. Chodzi o to, że jednostki, które zabierają na pokład do 12 osób nie są statkami pasażerskimi i obowiązują je mniej restrykcyjne przepisy m.in. co do konstrukcji łodzi i zasad bezpieczeństwa. Statek pasażerski, zabierający więcej niż 12 osób, oprócz kamizelek ratunkowych musi też mieć na wyposażeniu środki do ratowania zbiorowego, czyli m.in. pływaki, tratwy. Mogą one uratować życie wtedy, gdy do wody wpadnie osoba bez kamizelki. Mniejszych jednostek te reguły nie obowiązują. W tym względzie panuje duża dowolność, a nawet wolna amerykanka. Czas to zmienić. Kolejną rzeczą są kwalifikacje załogi. Powiedzmy to wprost - kwalifikacje ludzi, którzy kierują tymi mniejszymi jednostkami, są marne. Są to raczej ludzie przyuczeni, a nie wyuczeni do wykonywania zawodu. Oni mają nikłą wiedzę na temat ruchu na wodzie, prowadzenia akcji ratowniczych czy łączności. Przypuszczam, że osoba odpowiadająca za manewry holownika ostrzegała na kanale portowym, że manewruje. Inne jednostki powinny prowadzić nasłuch i obserwacje, i dostosować się do sytuacji. Gdy holownik wykonuje manewry, muszą się zatrzymać. To są dość oczywiste zasady. Być może załoga galara nie miała w tej dziedzinie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Nie wiem, czy galar w ogóle miał łączność. A jeśli miał, to czy dało się na jego pokładzie prowadzić nasłuch.