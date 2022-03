Karol Urbanowicz, zawodnik Trefla Gdańsk: Wyjście na trening jest odskocznią od tego, co dzieje się na Ukrainie

Na wspomnianą galę przyjechał niemal prosto z Wrocławia. Przypomnijmy, że w sobotę Trefl Gdańsk rywalizował w FinalFour Pucharu Polski z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Lepsi okazali się jednak rywale, którzy są w tym sezonie nie do zatrzymania na krajowym podwórku.

- Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to klasowy przeciwnik. Oczywiście mimo to chcieliśmy wygrać. Nie tylko to spotkanie, ale i cały turniej. Nie udało się to, natomiast i tak jesteśmy zadowoleni, bo po raz kolejny byliśmy w najlepszej czwórce. Poza tym wiemy nad czym musimy pracować, by w kolejnych meczach wynik był lepszy - powiedział Urbanowicz w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim.

Gdańszczanie zderzyli się ze ścianą. Mało kto dawał im jakiekolwiek szanse w starciu z rozpędzoną ZAKSĄ. - Okiem kibica mogło się to wydawać inaczej niż nam na parkiecie. Ciężko grało się na takiego rywala. Nasza zagrywka w poprzednich spotkaniach funkcjonowała dobrze, ale w sobotę ten element zaczął nieco szwankować, przez co trudniej nam się grało w bloku i obronie. Traciliśmy sporo punktów z rzędu w jednym ustawieniu i mieliśmy problemy z przejściem. Lekcja na przyszłość - zauważył środkowy gdańskiej drużyny.