Karsiński Rajd Weteranów Szos w Wielu - wyjątkowe pojazdy i tłum ludzi ZDJĘCIA

Po raz kolejny fani motoryzacji w każdym wieku przyjechali do Wiela, gdzie startował Karsiński Rajd Weteranów Szos. To jedna z najbardziej oczekiwanych impreza wakacyjnych w regionie. Tu można było zobaczyć nie tylko ponad 200 pojazdów, których rok produkcji budzi szacunek, biorąc pod uwagę ich stan, ale także spędzić czas nad Jeziorem Wielewskim.

- Atmosfera, która panuje w Wielu podczas rajdu jest po prostu niesamowita no i można zobaczyć auta, których próżno szukać na drogach - mówi Piotr Krużwicki. - Przyjechaliśmy specjalnie na to wydarzenie, bo uważam, że jest to jedna z ciekawszych propozycji wakacyjnych. Fajnie spotkać ludzi, którzy mają pasję i z chęcią opowiadają o swoich motoryzacyjnych przygodach. Jestem pewien, że za rok znów tu przyjedziemy.