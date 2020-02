Kasy fiskalne Gdańsk – co trzeba wiedzieć o kasach online?

Do końca czerwca ponad 10 tys. firm branży gastronomicznej i hotelarskiej z województwa pomorskiego musi wymienić swoje stare kasy fiskalne na nowe - podłączane do internetu tak zwane "kasy online". Dla części przedsiębiorców kas fiskalnych może zabraknąć ze względu na problem z dostawami podzespołów z Chin i Japonii - mówi Wojciech Fularczyk, przedstawiciel firmy Edikson.com - największego serwisu kas fiskalnych w naszym regionie.

W województwie pomorskim działa ponad 10 tysięcy hoteli, pensjonatów, restauracji i barów, które do końca czerwca muszą zostać wyposażone w nowe kasy fiskalne. Niestety większość z właścicieli tych firm czeka z zakupem na ostatnią chwilę, tak jak przy każdym tego typu rozporządzeniu. Może się okazać, że część podatników po prostu nie zdąży z wymianą sprzętu.

- Nasza firma jest w stanie zainstalować kilkadziesiąt urządzeń w ciągu doby, ale jeśli podatnik zgłosi się 31 czerwca, to zakup porządnej kasy fiskalnej w dobrej cenie może być problematyczny, ze względu na bardzo dużą grupę podatników objętą obowiązkiem wymiany urządzeń jak i problemy z produkcją kas fiskalnych, która opiera się na podzespołach importowanych z Azji, które trafiają do Polski z dużym poślizgiem.

Wśród osób z branży hotelarskiej i gastronomicznej największą popularnością cieszą się małe, proste i tanie kasy największych polskich producentów, jak Posnet czy Elzab. W magazynie mamy nawet po kilkaset sztuk każdego modelu i póki co można przebierać w ofertach. Ze względu na efekt skali nasze ceny są zawsze bardzo atrakcyjne w stosunku do cen producentów czy sprzedawców z Allegro. Kupujemy duże ilości sprzętu prosto z fabryk i bardzo dużo sprzedajemy. Od lat jesteśmy wśród liderów pod względem sprzedaży nowych urządzeń Posnet w Polsce, dorównuje nam jedynie kilka dużych firm z Warszawy i aglomeracji śląskiej. Obsługę naszych klientów zapewnia kilkunastoosobowa ekipa wykwalifikowanych serwisantów, którzy dojeżdżają do klientów w promieniu 100 km od Trójmiasta - mówi Wojciech Fularczyk. W Trójmieście mamy dwa salony sprzedaży w Gdańsku przy ul. Goplańskiej 18 i w Gdyni przy ul. Morskiej 363.

Ceny kas fiskalnych online zaczynają się już od 1,2 tys. zł netto, od tej kwoty podatnikowi przysługuje zwrot 700 zł w postaci odliczenia od podatku, bez względu na to, czy wcześniej posiadał kasę fiskalną, czy nie. Ważne, żeby zdążył do końca czerwca, dlatego warto już teraz umówić wizytę serwisanta.

- Można to zrobić telefonicznie lub mailowo. Nasz specjalista przyjedzie na miejsce i za darmo zainstaluje sprzęt, przeszkoli personel i wyjaśni wszelkie formalności. Można też przyjechać do któregoś z naszych salonów. Jeśli ktoś do tej pory używał kasy fiskalnej zakupionej w innej firmie, a chciałby zakupić nowoczesną kasę w niższej cenie u nas, wystarczy skontaktować się z naszą firmą, a my zajmiemy się likwidacją starej kasy. Do końca miesiąca marca przewidujemy solidne rabaty, premiując w ten sposób decyzję o wcześniejszym zakupie. Przy okazji wymiany kasy fiskalnej proponujemy również darmowy terminal płatniczy na roczną próbę, warto z tego skorzystać - dodaje Wojciech Fularczyk.

Kto będzie musiał przerzucić się na kasy online i kiedy?

Z przyjętej ustawy wynika, że od 1 lipca 2020 r. nowe kasy muszą mieć:

- placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo);

- przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie, krótkotrwałego zakwaterowania;

sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, które są przeznaczone do celów opałowych.

Przed końcem grudnia 2020 r. kasy będą musieli wymienić natomiast podatnicy świadczący usługi:

fryzjerskie;

kosmetyczne;

budowlane;

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów;

prawnicze;

usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Skąd te zmiany?

Zgodnie z nowelizacją, która weszła w życie 1 maja 2019 r., przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą zobowiązani stopniowo wycofywać kasy fiskalne tradycyjne na rzecz kas fiskalnych online. Kasy fiskalne online zapewnią przesyłanie informacji bezpośrednio do Centralnego Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej umożliwiającej przesyłanie informacji między kasą a rejestrem. Według Ministerstwa Finansów w zmianie przepisów chodziło o modernizację istniejącego systemu kas, który funkcjonuje w Polsce od ponad 20 lat w niezmienionej formie i wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych. Tak naprawdę jednak chodzi o unowocześnienie, które pomoże uszczelnić system podatku VAT i walkę z szarą strefą.

