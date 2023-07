Katastrofa w wakacyjnym raju. Hiszpańska wyspa La Palma płonie, strażacy mają zaskakujący pomysł, jak ratować domy

Katastrofalny pożar na ukochanej wyspie turystów. La Palma płonie od piątkowego wieczora

- Wieje silny i zmienny wiatr - mówi Jose Frenandez, jeden ze strażaków gaszących pożar na La Palmie, w rozmowie z dziennikarzami agencji Reuters. – Przez to bardzo trudno nam kontrolować rozprzestrzenianie się ognia.

AA/ABACA, via PAP

Niemal 5 tys. osób musiało opuścić domy na należącej do Hiszpanii wyspie La Palma w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Zmusił ich do tego katastrofalny pożar.

Trwa ewakuacja mieszkańców La Palmy. Ogień trawi lasy i domy

Do poniedziałkowego poranka pożar zniszczył ok. 5 tys. ha lasów, łąk i pól na La Palmie. Spłonęło też ok. 20 domów. Niemal 5 tys. mieszkańców i 80 sztuk zwierząt hodowlanych zostało ewakuowanych z wiosek zagrożonych przez ogień. Chodzi głównie o miejscowości Fayal, Tijarafe, Hacienda del Cura, Roque de Los Muchachos, a także Puntagorda.