Kaufland przejmuje sklep Tesco w Gdańsku. Od kiedy?

na spółkę Kaufland Polska Markety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu

1. Na podstawie art. 261 pkt 1 Ustawy o Związkach zawodowych informuję, że w przewidywanym terminie od 01 lutego 2020 roku nastąpi przejście części zakładu pracy spółki Tesco (Polska) Sp. z o.o., a to placówek handlowych zlokalizowanych w:

Związkowcy z komórki zakładowej NSZZ "Solidarność" w Tesco poinformowali na Facebooku, że trzy sklepy brytyjskiej sieci hipermarketów zostaną automatycznie zastąpione przez Kaufland od 1 lutego 2020 roku. Przedsięwzięcie to wiąże się z dopasowaniem warunków pracy do tych obowiązujących w niemieckim dyskoncie - mowa głównie o stanowiskach pracy i zakresie obowiązków.

Istotny jest fakt, że przejmowani pracownicy Tesco nadal będą pracować w tych samych miastach co do tej pory, jednak Kaufland nie wyklucza, że zostaną przeniesieni do innego marketu sieci. Wyjątek stanowi placówka handlowa w Gdańsku. Przypominamy, że aktualnie niemiecka sieć posiada po kilka sklepów na terenie Warszawy i Krakowa.