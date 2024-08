Kawa od aktora, czyli spotkanie z Mikołajem Roznerskim w restauracji AiOLI w Gdańsku

Gwiazda polskiego kina, sceny teatralnej jak i świata polskich seriali – Mikołaj Roznerski, pojawił się dzisiaj w restauracji AiOLI na ul. Partyzantów 6 w Gdańsku. Spotkanie odbyło się w kameralnej, luźnej atmosferze, przy pięknie przyozdobionym stole, na którym pojawiły się najlepsze przysmaki szefa kuchni AiOLI. Gwiazda takich polskich produkcji jak: „Przepięknie!”, „Baśka”, „Święty spokój”, czy „Gorzko, gorzko!” w szarmancki sposób opowiadał o swoich doświadczeniach, z entuzjazmem odpowiadał na pytania dziennikarzy i zebranych fanów. Jednak to nie był jedyny powód tego spotkania.

Kawa ROZNER

Kawa ROZNER jest osobistym przedsięwzięciem aktora Mikołaja Roznerskiego. Subtelna w smaku Arabica, której ziarna są szczegółowo selekcjonowane i zbierane w krajach takich jak: Brazylia i Etiopia, zrobiła furorę podczas spotkania w restauracji AiOLI w Gdańsku.

Wszystkim zebranym gościom bardzo smakowała, a aromat, który bardzo szybko wypełnił spotkanie, sprawił, iż rozmowa z aktorem przebiegła bardzo przyjemnie, w przyjaznej, luźnej atmosferze.

Kawa ROZNER, była wyjątkowo chwalona w Warszawie, Darłowie czy Mrzeżynie, ze względu na swój smak i aromat i przyjęta z wielkim entuzjazmem. Od 31 lipca kawę ROZNER, będzie można posmakować i kupić w restauracji AiOLI na ul. Partyzantów 6 w Gdańsku.

Podróż za najlepszą Arabicą

Aktor opowiadał o tym, iż przez rok jeździł po świecie i poznawał produkcję kawy od podstaw, co nie było dla niego łatwe, bo swoją podróż po wiedzę na temat kawy, jej aromatu, ziaren i wszystkiego, co się z nią wiąże, rozpoczął w 2020 roku, kiedy to bez paszportu covidowego nie można było się ruszyć z kraju.