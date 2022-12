Kevin sam w domu… symfonicznie. Projekcja filmu z muzyką graną do obrazu przez orkiestrę zaczarowała widzów w Ergo Arenie

- Orkiestra perfekcyjnie prowadzona i zsynchronizowana z obrazem. Ładnych parę lat temu widziałem na poznańskim festiwalu Malta trylogię „Quatsi” Godfreya Reggio, wyświetlaną przez trzy wieczory przy „żywym” akompaniamencie orkiestry pod batutą samego kompozytora Philipa Glassa. Zdarzało mi się też słuchać różnych akompaniamentów na żywo do „Metropolis” Fritza Langa, jednak nie były to orkiestry, tylko pojedynczy wykonawcy, czy zespól rockowy. To zawsze jest niesamowite wrażenie doświadczyć maestrii mniejszej lub większej grupy wykonawców, trzymających kontakt z obrazem z dokładnością do pojedynczej klatki. Jest w tym też nawiązanie do początków kina, gdy było ono jeszcze nieme, a obrazowi na rozstrojonym zazwyczaj pianinie, akompaniował taper – mówi pan Marian.