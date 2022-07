Kibic Lechii Gdańsk musi być na meczu z Rapidem. We wtorek można kupić bilet od Dusana Kuciaka albo dostać voucher na Jarmarku Dominikańskim

Podopieczni trenera Tomasza Kaczmarka mogą marzyć o fazie play-off, która będzie decydować o awansie do fazy grupowej Ligi Konferencji. Najpierw jednak muszą okazać się lepsi od Rapidu. W poprzedniej rundzie biało-zieloni wyeliminowali Akademiję Pandev i to był historyczny awans, bo pierwszy, w wykonaniu Lechii w trzecim starcie w europejskich pucharach. Jednak pokonanie Rapidu oznaczałoby pierwszy awans biało-zielonych po zwycięskim dwumeczu nad zespołem wyżej notowanym w rankingu UEFA. Mecz w Wiedniu pokazał, że Lechię zdecydowanie stać na awans do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Biało-zieloni zagrali z Rapidem jak równy z równym i są w stanie wygrać czwartkowy mecz (godz. 19.45) i dalej rywalizować w europejskich pucharach.

- U siebie potrafimy wznieść się na wyżyny. Cieszę się, że wszystko rozstrzygnie się w Gdańsku. To może być inny mecz, ale najważniejszy będzie wynik. Zobaczymy jak będzie się układała sytuacja na boisku, ale nie mamy nic do stracenia. Chcemy wygrać, bo wiemy, że stać nas na awans – powiedział Michał Nalepa, środkowy obrońca Lechii.