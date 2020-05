Kibice będą mogli oglądać z trybun mecze! Od 19 czerwca 2020 roku stadiony będą mogły być zapełnione do 25 procent pojemności

PKO Ekstraklasa. Po kolejnych etapach "odmrażania" sportu czeka nas także "odmrożenie" trybun! To znakomita informacja dla kibiców Lechii Gdańsk, Arki Gdynia i innych zespołów polskiej ekstraklasy. W piątek, 29 maja premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od 19 czerwca będzie mogło zapełnić się do 25 procent miejsc danego obiektu. Na trybunach zasiądą jednak tylko kibice gospodarzy.

Od 19 czerwca kibice pojawią się na trybunach Pierwotny plan restartu piłkarskiej PKO Ekstraklasy oraz żużlowej PGE Ekstraligi zakładał rozgrywanie spotkań bez udziału publiczności, z ograniczoną do minimum liczbą osób odpowiedzialnych za produkcję telewizyjnego sygnału. 25 kwietnia 2020 roku premier Mateusz Morawiecki zezwolił na rozpoczęcie przygotowań do wznowienia tych rozgrywek. Na kolejny ważny krok premier zdecydował się prawie miesiąc później - 29 maja 2020 roku podczas konferencji z minister sportu Danutą Dmowską-Andrzejuk oraz ze Zbigniewem Bońkiem, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. - Żeby wrócić do gry, to trzeba było przewidzieć taką możliwość w najtrudniejszym czasie. Spotykaliśmy się z panem prezesem w kwietniu. Przeanalizowaliśmy wszystkie za i przeciw, testowanie, trening, jak to zorganizować, aby doprowadzić do powrotu ligi. Dla mnie to taki sygnał powrotu do nowej normalności. Państwo polskie nie zostawiło klubów samych. Skorzystały one z pomocy finansowej państwa, które przekazało ponad 25 mln złotych. Także spółki Skarbu Państwa nie miały wątpliwości, że trzeba wspólnie przetrwać ten okres. Piłka nożna to wspaniały sport, ale także promocja naszego biznesu, naszych możliwości. Cieszę się, że nasza ekstraklasa będzie pokazywana w 16 krajach Europy. Będzie też możliwy powrót kibiców. Chcemy, aby było to jak najszybciej. Określiliśmy termin na 19 czerwca, aby przygotować wszystko pod odpowiednie procedury - wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki.

Częściowe otwarcie stadionów dla kibiców Maksymalne wypełnienie obiektów sportowych zostało ustalone na 25 procent miejsc. W przypadku Stadionu Energa Gdańsk to ok. 10 tys. miejsc, a stadionu miejskiego w Gdyni ok. 3,7 tys. Sprzedaży biletów towarzyszyć będą regulaminy, do których będą musieli się fani dostosować.

- Równocześnie z odmrożeniem ekstraklasy piłkarskiej, 1 i 2 ligi, odmrażamy cały sport. Dzisiaj rozpoczynają się treningi żużlowe. Od jutra możliwe będą treningi na przestrzeni otwartej. To także powrót basenów, siłowni i klubów fitness. Będziemy mogli wrócić do szeroko pojętej aktywności fizycznej. Jestem szczęśliwa, że w tak szybkim czasie udało nam się to zrobić. Do 19 mln złotych zwiększyliśmy kwotę na program zadaszania pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. Kolejne dyscypliny sportu szukują się do powrotu. Trzymamy kciuki, aby do 19 czerwca wszystko przebiegało zgodnie z planem - powiedziała minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

- Będziemy pierwszym krajem, który wypracował protokół uczestnictwa kibiców w wydarzeniach sportowych. Rząd i ministerstwo zdecydowali się zwiększyć nawet to, co w pierwotnym planie założyliśmy. 19 czerwca zaczynamy rundę finałową w ekstraklasie, a także 1 i 2 liga. Protokół jest szczegółowy i wszyscy będą go przestrzegali. Chciałbym podziękować panu premierowi i pani minister sportu, że byli wrażliwi na nasz pomysł. Będziemy współpracowali z ligami - przekazał Zbigniew Boniek, prezes PZPN-u.

Szef Polskiego Związku Piłki Nożnej nie krył zadowolenia, ponieważ, jak powiedział "czterech-pięciu klubów będzie dotyczyć sytuacja, że na trybuny nie wejdą wszyscy". I dodał, że w co najmniej 70 procentach klubów i tak na mecze przychodzi mniej kibiców. - Do zakończenia rozgrywek wydaje mi się, że niemożliwe będzie organizowanie wyjazdów kibiców. Bilety będzie można zakupić tylko przez internet - zapowiedział Zbigniew Boniek. Kibice żużlowi na trybunach Nowe regulacje co do liczby kibiców na trybunach dotyczą także wznowienia rozgrywek żużlowych. Początek sezonu 2020 w PGE Ekstralidze przewidziano na 12 czerwca. Miesiąc później zaplanowano początek zmagań w eWinner 1 Lidze Żużlowej. Polscy lekkoatleci wrócili do treningów na stadionie