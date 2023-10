Kibice Lechii Gdańsk po meczu wrócą darmowymi tramwajami. Magdalena Urbańska: Bezpieczny powrót kibiców jest jednym z priorytetów

Do uruchomienia darmowych tramwajów po meczach w Gdańsku doprowadziło Miasto Gdańsk wraz z Lechią Gdańsk oraz operatorem stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.

Dedykowana komunikacja tramwajowa została uruchomiona przez wzgląd na liczne pytania i sugestie kibiców. Po meczu z Górnikiem Łęczna do dyspozycji będzie 10 tramwajów o pojemności 200 osób każdy, które będą odjeżdżać z przystanku Polsat Plus Arena Gdańsk co 2 minuty. Ostatni odjedzie o godz. 23.10. Tramwaje będą kursować na linii Polsat Plus Arena Gdańsk - Dworzec Główny przez ul. Jana z Kolana i na tej linii będą darmowe dla uczestników meczu.