Kibice Lechii Gdańsk wściekli po trzeciej porażce z rzędu i fatalnej grze. Trener Tomasz Kaczmarek wyciągnie drużynę z tego kryzysu?

Po porażce Lechii z Miedzią w Legnicy kibice podeszli do sektora zajmowanego przez kibiców z Gdańska i usłyszeli kilka mocnych słów. Ze słabej gry zdaje sobie sprawę trener Tomasz Kaczmarek.

- To bardzo trudny moment i trudno uwierzyć w jaki sposób przegrywamy. Patrząc na bramki, jakie tracimy. Pierwsza po aucie na początku, to komplikuje sytuację. Na początku drugiej połowy bramka dla przeciwnika momentem trudnym do zrozumienia. Utrudniamy sobie życie niesamowicie. W końcówce dużo emocji, tracimy plan, zimną głową i robimy rzeczy, których nie powinniśmy. Wyglądamy w naszych działaniach desperacko i tak się nie osiągnie sukcesu - powiedział po meczu szkoleniowiec biało-zielonych.

