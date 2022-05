Kibice Lechii Gdańsk zadymili stadion podczas meczu z Pogonią Szczecin. "Chwilami wypada dobrze popalić" ZDJĘCIA, WIDEO Paweł Stankiewicz

Kibice Lechii Gdańsk przygotowali oprawę podczas meczu z Pogonią Szczecin. Nie zabrakło petard i rac. Najpierw pojawił się transparent, że Lechia to "Duma Trójmiasta i Pomorza". W drugiej połowie wywieszony został transparent z hasłem "Chwilami wypada dobrze popalić" i to już zwiastowało, co się wydarzy. Odpalone petardy, a przede wszystkim race i świece doprowadził do zadymienia stadionu i przerwania meczu na kilka minut. Zapraszamy do oglądania.