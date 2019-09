Kibice Lechii nie wejdą na stadion w Wejherowie. Mecz Totolotek Pucharu Polski Gryf - Lechia bez fanów gości

Gryf wyjaśnia, że po rozmowach przedstawicieli klubu, miasta oraz policji zdecydowano się zamknąć stadion, dla zorganizowanej grupy kibiców Lechii. To wszystko ze względów bezpieczeństwa. Nie jest tajemnicą, że kibice Gryfa sympatyzują z Arką Gdynia i właśnie obawa, że mogłoby dojść do starć zwaśnionych grup zadecydowała o podjęciu takiej decyzji. Ze strony policji ponoć był nawet pomysł, aby mecz został przeniesiony do Gdańska, ale z tej opcji zrezygnowano.

Kibice biało-zielonych mogliby nabyć wejściówki indywidualnie przed meczem, ale szanse na to, że do wtorku zostaną wolne bilety są prawie żadne. Większość wejściówek została rozdysponowana w przedsprzedaży, a pierwszeństwo zakupu mieli ci fani Gryfa, którzy posiadają karnet na obecny sezon, a następnie pozostali mieszkańcy Wejherowa. Bilety normalne są w cenie 50 złotych. Nie można wykluczyć, że zorganizowana grupa kibiców Lechii i tak wybierze się do Wejherowa, aby spod stadionu kibicować swojej drużynie. Poza terenem stadionu odpowiedzialność za bezpieczeństwo będzie spoczywać na policji.