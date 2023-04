Kibice na meczu Lechii Gdańsk z Pogonią Szczecin. David Badia: Nie jestem dumny z wyniku. Z takim zaangażowaniem możemy się utrzymać

- Jeśli w kolejnym meczu zagramy tak, jak przeciwko Pogoni, to wygramy. To właśnie powiedziałem moim zawodnikom w szatni. Widziałem na boisku walkę i charakter. Po meczu był czas, żeby płakać i położyć się spać, jeśli komuś z piłkarzy to się uda, ale już następnego dnia spodziewam się wszystkich zawodników na treningu i będziemy analizować to, co się stało. Nie jestem dumny z wyniku. Jednak grając z takim zaangażowaniem wciąż możemy się utrzymać – ocenił po meczu David Badia, trener biało-zielonych.