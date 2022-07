Kibice na meczu siatkarzy Polska - Chiny. Biało-czerwone trybuny w hali Ergo Arena ZDJĘCIA

Mecz Ligi Narodów siatkarzy Polska - Chiny przyciągnął kibiców 7.07.2022

Po kilka tysięcy kibiców śledzi turniej Ligi Narodów siatkarzy w gdańsko-sopockiej hali Ergo Arena. To wynik znakomity, zważywszy na to, że w innych miejscach na świecie do takich liczb się nawet nie udało zbliżyć. Prawdziwe oblężenie wielofunkcyjny obiekt przeżywa jednak na czas wieczornych meczów Polaków. Wtorkowe spotkanie z Iranem śledziło na żywo 8571 osób, a czwartkowe z Chinami dokładnie 8320.

Fanów siatkówki na meczu Polska - Chiny uwieczniła nasza fotoreporterka Karolina Misztal.