Kibice na pożegnaniu siatkarskiego mistrza Mariusza Wlazłego. Cztery tysiące osób w hali Ergo Arena oklaskiwało legendę Rafał Rusiecki

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że poniedziałek o godz. 20.30 to nie jest dla wszystkich najlepsza pora na to, aby pojawić się w hali Ergo Arena. Mimo to cztery tysiące osób postanowiło przyjechać i do godz. 23 dopingować Trefla Gdańsk, w składzie którego zawodową karierę kończy Mariusz Wlazły. Sam zawodnik odpłacił się ambitną grą.