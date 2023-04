Kibicowski dwugłos. W niedzielę warto zajrzeć na Dziennik Bałtycki i Głos Szczeciński. Derby Pomorza dla Pogoni, Lechia nad przepaścią

Do opisania meczu pomiędzy Lechią i Pogonią można znaleźć niezliczoną liczbę porównań, zestawień etc. Jedną z liczb, która opisuje wagę spotkania o prym na Pomorzu Zachodnim i Pomorzu Wschodnim jest liczba 372.

To dokładna liczba kilometrów, jaka dzieli Polsat Plus Arenę w Gdańsku oraz Stadion Miejski im. Floriana Krygiera.

Na boisku w Gdańsku lepsza była Pogoń, która za sprawą Kamila Grosickiego, a w zasadzie to przy pomocy Joela Abu Hanny, któremu to zapisano trafienie samobójcze, do swojego konta dopisała kolejne trzy punkty. Lechia w tym meczu atakowała, miała swoje okazje, strzeliła również gola, ale ten po interwencji VAR-u został anulowany.

Jak zakończy się sezon dla ekstraklasowych drużyn z Pomorza? Lechia do bezpiecznej strefy traci już 5 punktów, piłkarze Jens Gustafsson nadal są w grze o podium, mając obecnie 47 punktów na swoim koncie, tyle samo co Lech Poznań, który w niedzielę 16 kwietnia 2023 roku w Warszawie zagra z Legią.