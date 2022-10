Kiedy będzie można oglądać częściowe zaćmienie Słońca? Co jaki czas można oglądać zaćmienie Słońca? Czy będzie widoczne Gdańsku?

Co ile lat występuje zaćmienie Słońca?

Zaćmienie Słońca to zjawisko, do którego dochodzi w momencie, w którym Księżyc ustawia się między Słońcem i Ziemią. Dochodzi wtedy do przysłonięcia światła słonecznego. Chociaż zdarza się to kilka razy w roku, widoczne jest z niewielkiego obszaru Ziemi.

W najbliższym czasie całkowite zaćmienie Słońca będzie można oglądać 12.08.2026 roku, między innymi na terenie Islandii i Hiszpanii.

Polacy to zjawisko astronomiczne zobaczą nieprędko, bo dopiero 07.10.2135 r.